Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" несколько дней звонят читатели, спрашивая, почему им не выплачивают положенное пособие. Как оказалось данное сообщение довольно быстро распространилось в соцсетях. - Хорошая новость! На каждого ребенка сейчас от 1 месяца до 18 лет государство назначает пособие по 2269 тенге. Разницы нет, по какой категории проходит человек. Любой ребенок обязательно будет получать пособие ежемесячно. Нужно будет прикрепить карточку, удостоверение личности взять с собой, свидетельство о рождении ребенка. В ЦОНе регистрируйтесь. Поздравляю всех, - рассказывает девушка в аудиосообщении. Однако в ЦОНе Уральска опровергли данную информацию. Департамент "Центр обслуживания населения - филиал НАО "Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщает, что сведения о выплате ежеквартальных пособий на каждого ребенка, распространяемые посредством мессенджеров, являются недостоверными, - заявили в отделе контроля качества оказания государственных услуг центра обслуживания населения по Западно-Казахстанской области. По данным ЦОНа, На 2017 год утверждены следующие пособия: Единовременная выплата по рождению первого, второго и третьего ребенка – 86 222 тг. Единовременная выплата по рождению четвертого и более ребенка – 142 947 тг. Единовременная выплата по уходу за ребенком до года: на первого ребенка – 13 070 тг., на второго ребенка – 15 452 тг., на третьего ребенка – 17 812 тг., на четвертого и последующих детей – 20 195 тг. Выплата иных пособий не производятся. Если у жителей возникают вопросы по выплате пособий, то нужно обратиться в контакт-центр 1411.