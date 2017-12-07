Иллюстративное фото с сайта vitebsk.ru IX Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Аэлиты- 2017» пройдет с 9 по 10 декабря, мероприятие приурочено ко Дню Независимости РК. По словам организаторов, в хореографическом состязании танцоры выступят в разных возрастных категориях. Оценивать мастерство исполнения участников турнира будут 12 мировых судей из Бельгии, Литвы, России, Голландии, Германии и других стран. - Атыраускую область представят более 25 танцевальных пар, все они прошли хорошую хореографическую подготовку, подготовили яркие костюмы и необычную танцевальную программу, - рассказала президент Атырауской областной Федерации по спортивным бальным танцам Лидия МУКАНОВА. Международный танцевальный турнир проводится при поддержке областного управления физической культуры и спорта, а также филиала партии «Нур Отан». Турнир стартует 9 декабря в 9.00 в центральном ФОКе Атырау. Вход свободный.