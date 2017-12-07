1-2 декабря в Алматы состоялось масштабное бизнес-событие — Synergy Global Forum. На площадке ледового комплекса Almaty Arena собрались спикеры с мировыми именами и более 9000 участников. Организатором мероприятия выступила Школа Бизнеса «Синергия», которая в этом году уже дважды провела Synergy Global Forum — в Москве и Нью-Йорке. Хедлайнерами мероприятия стали австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич и знаменитый боксер и предприниматель Майк Тайсон, которые поделились с аудиторией своим опытом достижения успеха и преодоления препятствий. О стратегиях развития бизнеса рассказали ведущие эксперты в различных областях: британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен, международный специалист по стратегическому маркетингу Гарретт Джонстон, журналист и телеведущий Леонид Парфенов, автор бестселлера «Язык телодвижений» Аллан Пиз, шведский экономист Кьелл Нордстрем, эксперт по лидерству и самый титулованный тренер России Радислав Гандапас. «Бизнес-события такого масштаба в стране еще не было, — оценивает масштаб мероприятия директор Школы Бизнеса «Синергия» в Казахстане Гульнара Гумарова. — Впервые мы собираем на одной площадке лучших мировых экспертов в разных областях и 9000 предпринимателей из Казахстана, СНГ и Европы. Каждый, кто придет на форум, получит не только передовые знания по всем направлениям развития своей компании, но и мощный заряд мотивации для полной трансформации бизнеса и жизни». На форум было распродано более 9000 билетов: зал Almaty Arena был практически полностью заполнен. Событие завершилось грандиозной afterparty в клубе Underground Club & Bar. Для обладателей билетов «Бизнес», VIP и «Премиум» в банкетном комплексе Grand Ballroom был организован Synergy Gala Dinner, на котором выступили казахстанские звезды Марсель, Лидо, Дауыс International и Ерке Есмахан. Партнерами форума стали компании BMW, Turan, Freedom Finance, Finbet, Mastercard, BeStar Travel, Bayadera Group и другие. Размещение для гостей предоставил отель Rixos Алматы, а в качестве официального перевозчика выступила российская авиакомпания «Аэрофлот».
Школа Бизнеса Университета «Синергия» – первая в России бизнес-школа, которая имеет 6 престижных международных аккредитаций AMBA. На базе школы проводится обучение по программам МВА и профессиональной подготовки, семинары и тренинги. Помимо Synergy Global Forum, «Синергия» проводит другие масштабные бизнес-мероприятия — большой предпринимательский форум «Трансформация», Synergy Insight Forum, предпринимательский форум «Герои российского бизнеса».
