Мероприятие посвятили Международному дню борьбы с коррупцией, который по инициативе ООН отмечается ежегодно 9 декабря. Именно в этот день была открыта для подписания конвенция, и на сегодняшний день ее участниками являются более 140 стран. Надо отметить, что Казахстан вступил в нее в 2008 году. В результате чего было сформировано новое антикоррупционное законодательство, кардинально изменившее подходы и методы в борьбе с коррупцией. Помимо встреч и бесед, проводятся и другие мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией. С марта текущего года в области начали функционировать антикоррупционные мобильные группы под лозунгом «Будущее без взяток». В состав этих групп вошли представители уполномоченных органов, а также общественные деятели, спортсмены и другие, они не только разъясняют политику и законодательство, но и осуществляют функции приемной на колесах в местах оказания наиболее востребованных государственных услуг. Такая работа проводится практически каждую неделю. Надо отметить, что за последние два года коррупционных преступлений в области стало в три раза меньше. Помимо этого в западном регионе реализуется проект «Таза кол», что в переводе на русский означает «Чистые руки». - Стоит отметить, что с созданием нашего органа проводится много мероприятий, направленные на формирование антикоррупционной культуры и принципа нулевой терпимости к любым правонарушениям. И конечно хотелось бы отметить активную работу СМИ, неправительственных организаций, и государственных органов нашей области, - сказала сотрудница департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Маншук ХАРЕСОВА.