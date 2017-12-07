Об этом сегодня, 7 декабря, на брифинге рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат ЧАЛКАРОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал Кайрат ЧАЛКАРОВ, за 11 месяцев 2017 года в производстве находилось 37 уголовных дел на 63 лица. По сравнению с прошлым годом количеству дел сократилось на 17 %. - Из находившихся в производстве дел окончено 35. По 31 делу вынесены приговоры. Были осуждены к лишению свободы 43 человека, в одном случае была применена амнистия и еще один подсудимый был оправдан, - пояснил Кайрат ЧАЛКАРОВ. Кроме того, по словам судьи, при рассмотрении двух дел подсудимые были признаны психологически невменяемыми. Оба дела рассматривались по статье "Убийство". - Еще два дела из числа оконченных возвращено прокурору в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, - рассказал Кайрат ЧАЛКАРОВ. Следует отметить, что в этом году увеличилось количество дел с участием присяжных заседателей, если в прошлом году было рассмотрено только одно дело, то в этом году их было пять. В отношении несовершеннолетних уголовные дела в суде не рассматривались.