специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал Кайрат ЧАЛКАРОВ, за 11 месяцев 2017 года в производстве находилось 37 уголовных дел на 63 лица. По сравнению с прошлым годом количеству дел сократилось на 17 %. - Из находившихся в производстве дел окончено 35. По 31 делу вынесены приговоры. Были осуждены к лишению свободы 43 человека, в одном случае была применена амнистия и еще один подсудимый был оправдан, - пояснил Кайрат ЧАЛКАРОВ. Кроме того, по словам судьи, при рассмотрении двух дел подсудимые были признаны психологически невменяемыми. Оба дела рассматривались по статье "Убийство". - Еще два дела из числа оконченных возвращено прокурору в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, - рассказал Кайрат ЧАЛКАРОВ. Следует отметить, что в этом году увеличилось количество дел с участием присяжных заседателей, если в прошлом году было рассмотрено только одно дело, то в этом году их было пять. В отношении несовершеннолетних уголовные дела в суде не рассматривались.