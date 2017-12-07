Жители Жылыойского района пожаловались на неприятный запах, который распространяется в результате деятельности двух предприятий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта gsm.ru Информацию об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook опубликовал прокурор Атырауской области Ернат СЫБАНКУЛОВ. Пост появился после того, как 5 декабря в социальных сетях «Facebook», «VK», «Instagram» получил активное распространение видеоролик, на котором жители города Кульсары выражают недовольство приемом нефтяных шламов ТОО «Эко-Техникс». Компания расположена вдоль трассы Актау-Доссор, в 8 км юго-восточнее г. Кульсары. По словам жителей города, от деятельности ТОО «Эко-Техникс», а также ТОО «Пром Экология» в городе распространяется неприятный запах, которое пагубно влияет на здоровье жылыойцев. - В настоящее время по инициативе прокуратуры и акимата района, а также Жылыойского филиала НДП «Нур Отан» направлено письмо в департамент экологии по Атырауской области и Жылыойское районное управление охраны общественного здоровья о проведении тщательной проверки. Ход рассмотрения обращения жителей взят на контроль прокуратуры района. О результатах проверки общественности будет сообщено дополнительно, - сообщил Ернат СЫБАНКУЛОВ. Ерлан ОМАРОВ