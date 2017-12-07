Если по действующему процессуальному кодексу срок задержания составляет 3 суток, то теперь его предполагается сократить до двух, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал судья специализированного межрайонного суда по ЗКО Кайрат ЧАЛКАРОВ, на сегодняшний день, согласно процессуальному кодексу, срок задержания подозреваемого в уголовном преступлении составляет 72 часа. - Теперь предполагается сократить этот срок до 48 часов, а в отношении несовершеннолетних - до 24 часов, - отметил Кайрат ЧАЛКАРОВ. Также, по словам судьи, есть лица, которые не попадают под эту категорию. - Если они подозревается в совершении особо тяжкого преступления, террористического или экстремистского правонарушения, а также преступления, совершенные в ходе массовых беспорядков или в составе организованной преступной группы, - отметил Кайрат ЧАЛКАРОВ. - Также при задержании и по  подозрению тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, против половой неприкосновенности несовершеннолетних и умышленное преступление, повлекшее смерть человека.