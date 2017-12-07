Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал судья специализированного межрайонного суда по ЗКО Кайрат ЧАЛКАРОВ, на сегодняшний день, согласно процессуальному кодексу, срок задержания подозреваемого в уголовном преступлении составляет 72 часа. - Теперь предполагается сократить этот срок до 48 часов, а в отношении несовершеннолетних - до 24 часов, - отметил Кайрат ЧАЛКАРОВ. Также, по словам судьи, есть лица, которые не попадают под эту категорию. - Если они подозревается в совершении особо тяжкого преступления, террористического или экстремистского правонарушения, а также преступления, совершенные в ходе массовых беспорядков или в составе организованной преступной группы, - отметил Кайрат ЧАЛКАРОВ. - Также при задержании и по подозрению тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, против половой неприкосновенности несовершеннолетних и умышленное преступление, повлекшее смерть человека.