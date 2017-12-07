Сегодня, 7 декабря, в специализированном суде по уголовным делам Актюбинской области заслушали подсудимых по громкому делу о группировке "Четыре брата". На скамье подсудимых 26 человек, 22 из них - под арестом. Первому слово дали предполагаемому лидеру "нефтяной мафии" Еркину Избасару. "Что признаете по эпизодам?" - спросил подсудимого судья Ахметкали Мулдагалиев. "А где журналисты?" - ответил на это подсудимый, обратив внимание на отсутствие в зале заседания операторов и фотографов. Как ранее сообщалось, во время процессов журналистов в зал заседания не пускают. За процессом пресса следит по видеосвязи в специально отведенной комнате. "Вы не признаете вину?" - повторил судья. "Да! Сижу по искусственно созданному обвинению. Я болен уже более 20 лет. Перенес 13 операций, четыре из которых сделали за последний месяц", - сказал Избасар. Отметим, что во время допроса Избасар переходил на крик, не слушал судью и не давал себя перебивать. Напомним, суд над участниками группировки начался 20 ноября. На скамье подсудимых 26 человек, 22 из которых - под арестом. В дни проведения процессов здание спецсуда по уголовным делам оцеплено спецназом. Журналистов по-прежнему в зал заседания не пускают, за процессом пресса следит по видеосвязи в специально отведенной комнате. На предыдущих заседаниях защита лидера ОПГ Еркина Избасара просила суд отпустить его под домашний арест. Вступилась за подсудимого и мать. По их словам, в силу своей неподвижности мужчина "лишен прогулок и не может помыться в бане". Избасар прикован к инвалидной коляске с 1997 года, когда попал в ДТП. Однако суд решил, что оснований для изменения меры пресечения в отношении подсудимого и его сообщников нет. По версии следствия, ОПГ, возглавляемая актюбинцем Еркином Избасаром, действовала с 2003 года по декабрь 2016 года. На скамье подсудимых также бывший замначальника актюбинского ДВД Рахат Аханов. По версии следствия, высокопоставленный полицейский покровительствовал преступной группировке, похищавшей нефть. Члены ОПГ были задержаны в декабре 2016 года сотрудниками ДКНБ и антикоррупционной службы. Масштабная операция проводилась сразу в нескольких городах Казахстана. Лидера ОПГ "Четыре брата" Еркина Избасара задержали в южной столице. Группировка занималась крупными хищениями нефти и нефтепродуктов на западе страны. Следователи уместили уголовное дело в 257 томов.