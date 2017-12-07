Иллюстративное фото с сайта pagoda.kz Службой экономических расследований департамента государственных доходов по Атырауской области зарегистрировано досудебное расследование по ст.189 ч.3 п.1 УК РК -"Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" в отношении заместителя директора Атырауского филиала РГП «Каздромет». - В ходе досудебного расследования вина подозреваемого доказана и причиненный материальный ущерб в размере 4 463 110 тенге возмещен полностью, - сообщили в службе экономических расследований ДГД по Атырауской области. В настоящее время досудебное расследование окончено и направлено прокурору на основании ходатайства подозреваемого о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.