Взятку у предпринимателя требовала сотрудница управления по контролю качества г. Уральска

Женщина взамен обещала выдать положительное заключение по проведенной ранее проверке и дальнейшее покровительство, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Нурдаулет Самет, в июне этого года начальник отдела управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг Рамазанова требовала от предпринимателя взятку в размере 100 тысяч тенге. За эту сумму женщина обещала вынести положительное решение о результатах проведенной проверки и дальнейшее покровительство его бизнеса. Рамазанова