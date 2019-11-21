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Социум

Взятку у предпринимателя требовала сотрудница управления по контролю качества г. Уральска

Женщина взамен обещала выдать положительное заключение по проведенной ранее проверке и дальнейшее покровительство, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Нурдаулет Самет, в июне этого года начальник отдела управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг Рамазанова требовала от предпринимателя взятку в размере 100 тысяч тенге. За эту сумму женщина обещала вынести положительное решение о результатах проведенной проверки и дальнейшее покровительство его бизнеса. Рамазанова
Арайлым Усербаева
Взятку у предпринимателя требовала сотрудница управления по контролю качества г. Уральска
Женщина взамен обещала выдать положительное заключение по проведенной ранее проверке и дальнейшее покровительство, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя антикоррупционной службы по ЗКО Нурдаулет Самет, в июне этого года начальник отдела управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг Рамазанова требовала от предпринимателя взятку в размере 100 тысяч тенге. За эту сумму женщина обещала вынести положительное решение о результатах проведенной проверки и дальнейшее покровительство его бизнеса. Рамазанова попросила перечислить средства на банковский счет другого человека. Деньги были перечислены, однако позже Рамазанова отказалась от этих денег и попросила их вернуть предпринимателю. – Антикоррупционной службой по ЗКО ранее расследовалось уголовное дело в отношении начальника отдела департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг Рамазановой по факту получения взяток за выдачу положительных заключений по проведенной проверке. Сумма взятки составляет 100 тысяч тенге. Разговор взяткодателя и Рамазановой был зафиксирован на камеру. Однако позже Рамазанова добровольно отказалась от получения взятки. В этой связи уголовное дело было прекращено. На наш взгляд, в действиях Рамазановой имеется нарушение норм закона РК "О государственной службе". Мы внесли соответствующее представление в адрес руководства департамента. Одной из рекомендаций представления является рассмотрение вопроса о дальнейшем пребывании Рамазановой на работе. Она нарушила нормы этического кодекса и закон "О государственной службе". Факт получения взятки не произошел, но мы полагаемся на объективность и честность руководства департамента, - рассказал Нурдаулет Самет. Стоит отметить, что сотрудникам департамента была продемонстрирована видеозапись, на которой запечатлен момент разговора предпринимателя с Рамазановой. Бизнесмен договаривается с женщиной о сумме взятки и просит ее и далее оказывать покровительство его бизнесу. Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Ринат Кубатаев отметил, что этот случай стал хорошей "шоковой терапией" для всех сотрудников учреждения. Департаментом проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято решение, будет ли дальше Рамазанова продолжать работу на государственной службе. Выяснилось, что в 2016 году сразу три сотрудника сферы санитарно-эпидемиологического надзора были привлечены к ответственности за получение взятки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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