- Пользователи уже начали получать сообщения с просьбой обновить операционную систему до последней версии, чтобы продолжить пользоваться мессенджером. Приложение перестанет поддерживать эти версии ОС после 24 октября, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay WhatsApp откажется от поддержки в версиях iOS 10 и iOS 11.iOS 12 не поддерживают модели 5 и 5C. Тем не менее, гаджеты до сих пор популярны, а значит немалое количество пользователей приложения больше не смогут им пользоваться.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.