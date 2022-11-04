WhatsApp получил глобальное обновление

WhatsApp получил масштабное обновление, которое стало доступно для пользователей. Иллюстративное фото из архива "МГ" Теперь пользователи могут создавать группы на 1 024 человека и совершать видеозвонки с 32 участниками. Также появится новая функция «Сообщества». Правда она станет доступна для всех до конца года. Будет возможность и проведения опросов в чатах. В блоге мессенджера отметили, что в ближайшие месяцы планируется запуск ещё нескольких функций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.