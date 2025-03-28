Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум Экономика

Wildberries убрал из продажи флаги Казахстана с арабскими надписями

Продавцов, которые продавали такие флаги, предупредили, что такие нарушения недопустимы.
gorod
Wildberries убрал из продажи флаги Казахстана с арабскими надписями

Компания Wildberries провела внутреннюю проверку и приняла решение прекратить продажи этого товара, передает Orda.kz.

— Мы активно боремся с любыми недобросовестными действиями на платформе. Все продавцы должны гарантировать, что товары соответствуют требованиям законодательства Казахстана. Мы следим за тем, чтобы это соблюдалось, — говорится в официальном сообщении компании.

Продавцов, которые продавали такие флаги, предупредили, что такие нарушения недопустимы. Ранее глава ДУМК выступил против арабизации и призвал казахстанцев не использовать религиозные слова на арабском. 

Главный баннер

Напомним, что 27 марта четыре девушки в никабах сфотографировались с переделанным флагом Казахстана. На нём были изображены сабля и арабская надпись. Запечатленных на снимке доставили в полицию и завели уголовное дело по статье о надругательстве над госсимволами. Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article