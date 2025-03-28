Wildberries убрал из продажи флаги Казахстана с арабскими надписями

Продавцов, которые продавали такие флаги, предупредили, что такие нарушения недопустимы.

Компания Wildberries провела внутреннюю проверку и приняла решение прекратить продажи этого товара, передает Orda.kz.

— Мы активно боремся с любыми недобросовестными действиями на платформе. Все продавцы должны гарантировать, что товары соответствуют требованиям законодательства Казахстана. Мы следим за тем, чтобы это соблюдалось, — говорится в официальном сообщении компании.

Продавцов, которые продавали такие флаги, предупредили, что такие нарушения недопустимы. Ранее глава ДУМК выступил против арабизации и призвал казахстанцев не использовать религиозные слова на арабском.

Напомним, что 27 марта четыре девушки в никабах сфотографировались с переделанным флагом Казахстана. На нём были изображены сабля и арабская надпись. Запечатленных на снимке доставили в полицию и завели уголовное дело по статье о надругательстве над госсимволами. Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.