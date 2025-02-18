Xiaomi открыл официальный магазин на Kaspi.kz

Xiaomi расширяет каналы официальных продаж в КазахстанеXiaomi, ведущая компания в сфере потребительской электроники и умного производства, объявляет об открытии официального магазина Xiaomi Store на платформе Kaspi.kz – одной из крупнейших онлайн-торговых площадок Казахстана.Теперь казахстанские пользователи смогут легко и удобно приобретать продукцию Xiaomi через Kaspi.kz, пользуясь преимуществами надежной платформы и удобных сервисов, таких как Kaspi Red и Kaspi рассрочка. Новый магазин предлагает широкий ассортимент устройств, включая смартфоны, носимую электронику, умные гаджеты и бытовую

Xiaomi расширяет каналы официальных продаж в Казахстане

Xiaomi, ведущая компания в сфере потребительской электроники и умного производства, объявляет об открытии официального магазина Xiaomi Store на платформе Kaspi.kz – одной из крупнейших онлайн-торговых площадок Казахстана.

Теперь казахстанские пользователи смогут легко и удобно приобретать продукцию Xiaomi через Kaspi.kz, пользуясь преимуществами надежной платформы и удобных сервисов, таких как Kaspi Red и Kaspi рассрочка. Новый магазин предлагает широкий ассортимент устройств, включая смартфоны, носимую электронику, умные гаджеты и бытовую технику Xiaomi.

Покупка в официальном магазине Xiaomi на Kaspi.kz гарантирует подлинность продукции, официальную гарантию и доступ к сервисному обслуживанию. Кроме того, пользователи смогут воспользоваться выгодными предложениями, включая скидки, специальные акции и эксклюзивные условия рассрочки.

«Открытие официального магазина Xiaomi на Kaspi.kz — это важный шаг для Xiaomi в Казахстане. Мы стремимся обеспечить нашим пользователям удобный и надежный способ покупки продукции Xiaomi, а сотрудничество с Kaspi.kz позволяет нам предлагать еще более комфортные условия для клиентов», — отметил генеральный директор Xiaomi Казахстан г-н Чжан Хао.

«Наш приоритет — предоставить казахстанским пользователям качественные продукты и сервисы. Мы уверены, что официальный магазин на Kaspi.kz поможет сделать покупки еще более доступными и приятными», — добавил глава Xiaomi в СНГ г-н Ма Чуньгуан.

Дополнительно Xiaomi продолжает развивать сервисную сеть в Казахстане, предлагая квалифицированную поддержку, ремонт и обслуживание устройств. Все сервисные центры компании сертифицированы и обеспечивают качественный послепродажный сервис для пользователей.