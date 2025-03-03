Xiaomi представляет Серию Xiaomi 15, выводя фотоискусство на новую вершину в мировом рынке.

Старт продаж в Казахстане запланирован на 3 марта 2025 года. Компания Xiaomi официально представила свою новую флагманскую линейку смартфонов Серии Xiaomi 15 на эксклюзивном мероприятии в Барселоне. Эти устройства позиционируются как высочайшие решения для профессиональной мобильной фотосъёмки и позволяют пользователям по всему миру и снимать потрясающие фото и видео в любых условиях.Вместе с Серией Xiaomi 15 компания Xiaomi представила ряд других новинок, включая Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, и новый цвет Xiaomi Smart Band 9 Pro

Старт продаж в Казахстане запланирован на 3 марта 2025 года.

Компания Xiaomi официально представила свою новую флагманскую линейку смартфонов Серии Xiaomi 15 на эксклюзивном мероприятии в Барселоне. Эти устройства позиционируются как высочайшие решения для профессиональной мобильной фотосъёмки и позволяют пользователям по всему миру и снимать потрясающие фото и видео в любых условиях.

Вместе с Серией Xiaomi 15 компания Xiaomi представила ряд других новинок, включая Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), Xiaomi Watch S4, и новый цвет Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Xiaomi 15 Ultra: Вершина фотоискусства и впечатляющие визуальные возможности

Вдохновлённый классическим дизайном камер, Xiaomi 15 Ultra сочетает в себе высокое качество сборки с элегантным и утончённым внешним видом. Смартфон доступен в трёх стильных исполнениях – Черном, Белом и в цвете Серебристый Хром, и каждое из них гармонично сочетает прочность и элегантность.

Предназначенный для профессионалов в сфере творчества и всех, кто стремится вывести мобильную фотографию на новый уровень, Xiaomi 15 Ultra охватывает все фокусные расстояния в диапазоне от 14 мм до 200 мм с оптическим зумом на уровне классических камер.

Для портретной и уличной съёмки используется 70-мм плавающий телефотобъектив Leica работает на золотом фокусном расстоянии, обеспечивающим естественную передачу перспективы и мягкие, приятные глазу портреты. Его большой сенсор также подходит для макросъёмки. позволяя пользователям запечатлеть сложные детали с расстояния всего 10 см.

Xiaomi 15 Ultra также поднимает планку в области видеосъемки, позволяя пользователям наслаждаться исключительной кинематографической замедленной видеосъемкой с помощью как основной, так и перископической телефото камеры, способной снимать видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду.

Одновременно с выходом Xiaomi 15 Ultra представлена эксклюзивная версия Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition.

Xiaomi 15: Флагманский уровень в компактном форм-факторе

Спроектированный с прицелом на удобство и портативность, Xiaomi 15 доступен в Черном, Белом и Зеленом цветах. Интегрированный дизайн «вулканической» камеры придаёт устройству цельность и долговечность.

Камера Xiaomi 15 – это многофункциональная система из трёх объективов, которая обеспечивает высокое качество изображений на фокусных расстояниях от 14 мм до 120 мм. Благодаря датчику Light Fusion 900 с широким динамическим диапазоном основная камера покрывает ключевые фокусные расстояния 23 мм, 28 мм и 35 мм. Для съёмки с увеличением в Xiaomi 15 предусмотрен 60-мм плавающий телеофотобъектив Leica на 50 Мп, который способен захватывать мельчайшие детали удалённых объектов и снимать макро с дистанции около 10 см.

Xiaomi 15 оснащён 6,36-дюймовым CrystalRes AMOLED-дисплеем с разрешением 2670×1200 и плотностью 460 ppi. Максимальная яркость до 3200 нит при 25% среднем уровне освещённости изображения даёт чёткую картинку даже при ярком дневном свете.

Максимальная производительность в Серии Xiaomi 15

Оба смартфона – Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra – работают на базе Snapdragon® 8 Мобильная платформа Elite, которая обеспечивает прирост производительности на 45% и снижение энергопотребления на 52% по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, графический процессор стал на 44% мощнее, а энергопотребление уменьшилось на 46%.

Что касается аккумулятора и зарядки, то в Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra используется система Xiaomi Surge Battery Management System, обеспечивающая продолжительную работу в течение всего дня и не только.

Оперативная память стандарта LPDDR5X и накопители UFS 4.0 (в Xiaomi 15) и UFS 4.1 (в Xiaomi 15 Ultra) повышают скорость чтения/записи. Xiaomi 15 Ultra доступен в конфигурациях 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ,⁹ а Xiaomi 15 – в вариантах 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.⁹

Цены и доступность

Стоимость:

Xiaomi 15 – доступен в двух вариантах памяти, от 449 990 тенге.

Xiaomi 15 Ultra – в двух вариантах памяти, от 649 990 тенге.

Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition – продается отдельно за 59 990 тенге.

Xiaomi Pad 7 – в двух конфигурациях, от 179 990 тенге.

Xiaomi Pad 7 Pro – в двух конфигурациях, от 269 990 тенге.

Специальное предложение для покупателей в Казахстане!

С 3 по 31 марта:

При покупке Xiaomi Pad 7 / Xiaomi Pad 7 Pro – в подарок клавиатура Bundle Keyboard или стилус Focus Pen или фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro.

При покупке Xiaomi 15 Ultra – в подарок набор Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition или умные часы Xiaomi Watch S4.

При покупке Xiaomi 15 – в подарок умные часы Xiaomi Watch S4.

Приобрести новые устройства можно в официальных каналах продаж: на сайте mi.com, в Xiaomi Official Store на kaspi.kz и в авторизованных магазинах Xiaomi.