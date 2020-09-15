Присвоение или растрата вверенного чужого имущества

Ринат Шауенов В выходные в различных социальных сетях появилась информация о том, что руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Ринат Шауенов подозревается в хищении бюджетных средств. В публикации также была указана сумма хищения - 199,5 млн тенге, а также статья, по которой ведется досудебное расследование. Анонимный источник утверждает, что правоохранительные органы ведут следствие по части 2 статьи 189 УК РК "группой лиц". Корреспонденты "МГ" поговорили с Ринатом Шауеновым и он прокомментировал публикацию. – В пятницу вечером на Telegram-канале и в социальной сети Instagram появились публикации клеветнического характера, причем эти материалы нанесли моей репутации значительный урон. Заведомо неправильная информация дошла до нашего населения. Для меня это было очень неприятно, поскольку я являюсь руководителем государственного учреждения, кроме этого, я отец семейства, сын, брат и друг. Дальше эту публикацию начали рассылать по всем группам и мне в том числе. В связи с этим я решил прокомментировать эти слухи, дать объективную информацию. Я ни в коем случае не хочу давать оценку работе правоохранительных органов, лишь хочу воспользоваться своим правом на защиту, развеять сомнения, - рассказал руководитель управления.По словам Рината Шауенова, история началась в прошлом году. Тогда управление природных ресурсов и природопользования объявило конкурс на проведение поисково-разведочных работ по утверждению запасов воды в населенных пунктах ЗКО. Такие конкурсы объявляются ежегодно, и в них участвуют как местные компании, так и иногородние подрядчики. – Подрядчики, выигравшие конкурс, ведут поисковые работы, узнают дебет, бурят скважины, изучают химический состав воды, далее утверждают данные через "ЗапКаз недра", чтобы в последующем проектировщики знали, из каких источников можно тянуть питьевую воду. Любой конкурс является двухгодичным, и в прошлом году мы по плану объявили конкурс на поисково-разведочные работы в 50 населенных пунктах. Участвовали четыре поставщика из разных городов, и между двумя основными претендентами возникли спорные моменты гражданско-правового характера. Между ними возникла нечестная конкурентная борьба, травля и заявления в правоохранительные органы и суды. Конкурс был объявлен в марте, в апреле был завершен, в мае заключили договоры по пяти лотам в 50 населенных пунктах. Один подрядчик получил два лота, второй - три. Тогда одна сторона начала обжаловать решения по второму подрядчику. До сегодняшнего дня у нас прошло семь судов, все мы выиграли, - говорит Ринат Шауенов. Основными жалобами подрядчиков, по словам Рината Шауенова, было то, что конкурс проведен нечестно. Проверкой этих жалоб занимались прокуроры, однако никаких нарушений они не выявили. – В декабре прошлого года мои действия как руководителя рассматривали на дисциплинарном совете. Большинством голосов комиссия прекратила дело в отношении меня. Но с начала этого года один из подрядчиков снова написал жалобу в антикоррупционную службу, и началась проверка с привлечением сотрудников департамента госаудита. Они начали проверять уже выполненные работы, которые рассчитаны на два года. В первый год проводится бурение скважин, геологоразведка с выездом на место, во второй год из каждой скважины берутся пробы воды, в каждом сезоне изучают химический состав воды. В конце года подрядчик должен сдать отчет в Актюбинский филиал "ЗапКаз недра", где они утверждают окончательный протокол, по которому мы видим, есть вода или нет, если есть - пригодна ли она для употребления или нет. Проверка по жалобе подрядчика начинается с мая, и сотрудники антикора выезжают на место без заказчика и без подрядчика, - отмечает Ринат Шауенов.Руководитель управления рассказал, что на каждый вид работы разрабатывается проект, и по нему поисково-разведочные работы не относятся к строительным видам работы. Другими словами, это является научной работой. Проверяющие решили привлечь сотрудников "ЗапКаз недра" и выехать на все 540 скважин, которые расположены в пяти районах области. В течение трех недель они ездили по координатам, которые указаны в актах заложения. – В проекте указываются координаты акта заложения, но подрядчики, а именно специалисты гидрогеологи, выехав на место, смотрят, целесообразно ли там проводить бурения или нет. Другими словами, если координаты указаны на возвышенности, то проводить именно там бурение смысла нет, ведь пробурив 20 метров на возвышенности, до воды они не дойдут. Поэтому гидрогеолог может принять решение бурить в низменности, что предусмотрено проектом. Учет ведется в буровых журналах, координаты и журнал находятся у подрядчика. Эти буровые журналы и журналы полевых учетов они нам сдают в конце года вместе с протоколом. И когда сотрудники антикора и финконтроля, которые не являются специалистами в этой сфере, приехали на место и не нашли 220 скважин. Они не запросили у нас фактические координаты выполненных работ. В актах они указали, что эти 220 скважин не пробурены, соответственно, имеет место быть хищение бюджетных средств. Хотя эти скважины есть, но чуть подальше от указанных координат, - возмущается Ринат Шауенов. Таким образом, проверяющие не поехали по фактическому месту нахождения скважин, а лишь ограничились поездкой по предварительно указанным координатам. – Мы, естественно, не согласились с такими выводами. Мы сказали: "Ребята, вы же не выезжали на фактическое место, где расположены скважины. Вы поехали по акту заложения. Вы же не запрашивали документацию ни у нас, ни у подрядчиков, и потом работы еще не закончены". Органы дознания и следствия возбудили уголовное дело, и на сегодняшний день идет досудебное расследование. Оно идет с июня, и все это время все работы приостановлены. Мне надо сдавать отчеты, анализы, документы, чтобы в декабре я мог получить утвержденный документ о запасах воды. На пять месяцев мы приостановили платежи, все виды работ простаивают, пять месяцев идут следственные мероприятия, - говорит Ринат Шауенов.После этого заказчик (управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО - прим. автора), подрядчик, а также независимые эксперты проинспектировали все скважины. – Я лично по три дня в неделю ездил по всем скважинам. Утверждаю, что они все имеются. Почему органы дознания и следствия не принимают эти факты? Двойных стандартов быть не должно. Я считаю, что ни о каком хищении речи не может быть. Для меня это очень важно, ведь я сам проверил все работы, убедился в том, что они выполнены. Я бы и не стал бы сейчас комментировать все это, но в интернете пошла анонимная публикация с моей фотографией, с моими данными и с информацией, которая не соответствует действительности, я вынужден был нарушить тишину. Мои престарелые родители чуть не получили инфаркт после таких слухов, мне пришлось объяснять, что это происки каких-то людей. В доказательство своих слов представители СМИ или общественности сами могут выбрать любую скважину, и я лично могу поехать и показать, что она есть, - говорит Ринат Шауенов. По его словам, в данной ситуации затрагиваются его честь и достоинство как должностного лица, руководителя государственного органа и физического лица. – 17 лет безупречной работы на государственной службе пытаются очернить клеветническими действиями. Человек анонимно пускает слухи, делает рассылку по всем соцсетям, и на меня показывают пальцем. Сейчас в рамках уголовного дела я не могу озвучивать все подробности. Но после завершения следственных действий я готов рассказать вам обо всех деталях этого дела. Публикация, которая появилась в соцсетях, нанесла серьезный урон по моей репутации как человека, как государственного служащего. В этой области я живу 39 лет, и мне неприятно чувствовать осуждение и укоры со стороны земляков. Сейчас для нас важно выяснить, кто сделал эту анонимную публикацию. Если правоохранительные органы смогут выяснить источник публикации, то в административном порядке он будет отвечать перед законом. Тем более не зная все нюансы дела, нельзя распространять такую информацию, - резюмировал чиновник. По словам адвоката Рината Шауенова Мереке Габдуалиева, два подрядчика начали между собой гражданско-правовой спор, в который был вовлечен государственный орган. – Сейчас проводятся следственные мероприятия, и антикоррупционная служба должна принять какое-то решение по данному вопросу. Между тем руководитель антикоррупционной службы по ЗКО Рустам Акмырзаев сообщил, что подробности уголовного дела в отношении Рината Шауенова находятся на стадии досудебного расследования и разглашению не подлежат.