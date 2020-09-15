Фото со страницы batys_medicina в Instagram Как сообщили на официальной странице управления здравоохранения ЗКО в Instagram batys_medicina, с сегодняшнего дня стартовала кампания по вакцинации населения ЗКО. - Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ проходит с 1 октября по 30 апреля. Именно в этот период отмечается рост уровня заболеваемости и населения острыми респираторными вирусными инфекциями. Опасность нынешнему эпидсезону добавляет угроза второй волны коронавируса. Чтобы снизить заболеваемость гриппом и другими респираторными вирусными инфекции в ЗКО проводится вакцинация, - пояснили на странице batys_medicina. Стоит отметить, с 15 сентября по ноябрь в первую очередь будут вакцинированы те, кто входит в группу риска: медицинские работники, взрослые и дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ослабленные и часто болеющие дети старше шести месяцев, дети из детских домов, постояльцы домов престарелых и инвалидов, беременные во втором или третьем триместре, получатели услуг медико-социальной помощи. В целом на эпидсезон 2020-2021 года было закуплено 67 тысяч доз вакцин. - Они будут распространены по районным и городским поликлиникам, - пояснили на странице batys_medicina. К слову, грипп - это острое инфекционное заболевание, характеризующее поражение слизистой дыхательных путей и явлениями высокой интоксикации. Источник инфекции - больной человек с первых часов заболевания. Инкубационный период - от нескольких часов до 1-2 дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.