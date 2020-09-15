Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, во дворе жителя села Мичурино района Байтерек были обнаружены пять кустов растения зеленого цвета. Согласно заключению эксперта, растение является коноплей, которое относится к наркотическим средствам. – По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.