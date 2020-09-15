По данным РГП "Казгидромет", 16 сентября в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 17 градусов выше нуля, ночью +7. В Атырау синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днем +20, ночью +15. Дожди и грозы ожидаются и в Актобе, днем +14, ночью +7. В Актау малооблачно. Днем столбики термометров поднимутся до 24 градусов тепла, ночью +16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.