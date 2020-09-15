Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, труп обнаружил случайный прохожий утром 15 сентября. На теле присутствовали явные признаки насильственной смерти. - Случайный прохожий сообщил о том, что на пересечении улиц Чкалова и Политехнической лежит труп. Погибшим оказался 54-летний мужчина. Сотрудникам полиции "по горячим следам" удалось установить и задержать 38-летнего подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, - сообщил официальный представитель департамента полиции Болатбек Белгибеков. Стоит отметить, что полицейские уже начали досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.