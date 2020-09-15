Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела образования Бурлинского района Айымгул Тржановой, на начало 2020-2021 учебного года в районе насчитывалось 43 образовательных учреждения. - Это 25 общеобразовательных школ (8 городских, 17 сельских школ), 4 внешкольных учреждения, 1 вечерняя школа, 13 детских садов. Контингент учащихся с 1-11 классы составил по району 9407 учеников, из них на дистанционном обучении находятся 2613 детей (27,8%), в дежурных группах 1-4 классов обучаются 3003 (32,2%) ребенка, 3791(40%) детей обучаются в штатном режиме, - рассказала Айымгул Тржанова. - В дошкольных учреждениях насчитывается 2793 детей, из них дежурные группы посещают 1175 (42,1%) ребенка. Стоит отметить, что ранее руководитель районного отдела образования поделилась номером своего телефона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.