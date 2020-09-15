Фото предоставлено пресс-службой ЗКОФ "Nur Otan" 14 сентября в Уральске прошли первые публичные дебаты участников праймериз. В них свои предвыборные программы представили Мержан Абилхас, Айнур Арыстананова, Айгерим Ералиева, Медхат Камбетов, Шаттык Утебалиева. Порядок выступлений определился методом жеребьевки, участники последовательно ознакомили присутствующих с тем, каким видом деятельности занимаются. Необходимо отметить, что участники праймериз при подготовке к дебатам встречаются с населением, чтобы узнать, какие темы их беспокоят больше всего. – Выступающие затронули обширную тематику, касающуюся почти всех сфер современной жизни. Обсуждались темы льгот для многодетных семей, системы образования, поддержки предпринимательства, развитие экономики. Еще одной немаловажной социальной темой, затронутой на дебатах, стало поднятие престижа рабочих профессий, поддержка людей с особыми потребностями. Всех участников дебатов объединяет общая цель – создание условий для улучшения качества жизни и благосостояния жителей региона, в том числе – эффективный контроль за исполнением экономических и социальных программ развития областного центра, - сообщили в пресс-службе ЗКОФ партии "Nur Otan". Устная политическая дискуссия проводилась в два раунда, общей продолжительностью порядка 90 минут. На первом этапе участники праймериз делились видениями решений проблем по развитию региона. Далее дискуссия перешла в формат «вопрос-ответ». К слову, всего по областному центру зарегистрировано 108 кандидата праймериз, они распределены по группам, каждая из которых насчитывает от 4 до 6 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.