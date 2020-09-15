Летние каникулы закончились и перед родителями встает вопросы: В какую секцию отдать ребенка? С какого возраста это сделать? Во сколько это обойдется? Выбрать спортивную секцию или творческий кружок - дело каждого родителя. Некоторые выбирают и то, и другое. Если спортивные занятия полезны для здоровья, развивают физические возможности, научат ребенка постоять за себя, то интеллектуальные виды спорта, такие как шахматы, шашки и тогызкумалак, развивают мышление и логику. Здесь все зависит от индивидуальных способностей ребенка, его предпочтений и желаний. Чем занять ребенка: список секций и кружков Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" Корреспонденты "МГ" подготовили для вас список спортивных секций и кружков города Уральск. Вы сможете выбрать для своего ребенка подходящее занятие. Заявления от родителей в большинстве случаев принимаются до 20 сентября. В этом году в связи с пандемией распространения коронавирусной инфекции в некоторых спортивных школах введены ограничения. Например, спортивные занятия проводятся на свежем воздухе с ограниченным количеством человек (пока погода позволяет), сокращено время занятий от 1,5 часов до 40 минут. А в залах на одного человека должно приходиться пять квадратных метров. Чем занять ребенка: список секций и кружков Уральска Чем занять ребенка: список секций и кружков Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  