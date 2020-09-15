Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрированыновых случаев заболевания COVID-19. Всего в стране подтверждено 106 920 случаев, из них в ЗКО - 6822, за прошедшие сутки зарегистрировано 7 заболевших. По данным на 15 сентября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 409 человек, среди которых 37 детей. В стационарах находятся 2 362 пациента, на амбулаторном уровне – 2 047. 124 человека находятся в тяжелом состоянии, 20 – крайней степени тяжести, 22 – на аппаратах ИВЛ. За прошедшие сутки было зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.