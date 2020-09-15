Теперь жителям микрорайона Северный 2 приходится ходить по другой дороге, что создает им значительные неудобства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители микрорайона Северный 2, который находится в районе рынка "Ел Ырысы", говорят, что оказались в безвыходном положении из-за предпринимателя, который перегородил им дорогу. По их словам, эта была единственная дорога, по которой они водили детей в школу, ездили на работу. Теперь к ним не могут заехать экстренные службы, а сами они вынуждены ездить в объезд через рынок "Ашык жол".
– Я живу здесь с 2003 года. В нашем микрорайоне насчитывается около 50 частных домов, все мы ездили по этой дороге. Но вот уже 3-4 месяца как некий предприниматель начал строить здесь базу, и у нас возник конфликт из-за этой дороги. По ней мы водим детей в школу и в детский сад, ездим сами, по этой дороге к нам заезжают скорая, пожарная. Бизнесмен взял и перегородил ее нам, на каких основаниях он это сделал - мы не знаем. В мае этого года была такая же ситуация, но тогда мы смогли отстоять эту дорогу, нам ее открыли, приезжали сотрудники полиции, городского акимата. Но в прошлый четверг проезд снова закрыли. Даже коммунальные службы не могут проехать, мусорные контейнеры полные, - говорит житель микрорайона Самат Сулейменов.
Кроме этого, жители утверждают, что не раз говорили о своей проблеме сотрудникам городского акимата.
– Каждый раз нам обещают решить этот вопрос, но никаких результатов нет. У меня пять внуков, которых нужно водить в школу и в детский сад. Эта дорога была единственной удобной и более-менее облагороженной. Скоро начнутся дожди, слякоть, а там и морозы. Мы вынуждены ходить в обход, а это не маленькое расстояние, - говорит жительница микрорайона Кунсулу Мергалиева.
Куратор мониторинговой группы при ЖКХ Данияр Байжанов отметил, что накануне на место уже приезжали сотрудники полиции и составили протокол.
– Вчера сюда приезжали участковые инспекторы полиции, они составили протокол, дело передали в административную полицию. В данном случае, я думаю, что дорогу перекрыли незаконно. Как минимум таким образом дорогу перекрывать нельзя, жителей нужно было предупредить заранее. Кому все-таки принадлежит дорога - предстоит выяснить нашим специалистам, - рассказал Данияр Байжанов.
Однако руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск Мирхан Бердигалиев сообщил, что эта дорога является собственностью бизнесмена.
– Эта улица является заездом в промышленную базу. Она не является сквозным проездом. Чуть выше в сторону рынка "Ел Ырысы" есть дорога по ул. Северная, по которой жители могут свободно ездить. Сотрудники отдела ЖКХ внесут в план эту дорогу, чтобы в будущем отремонтировать ее. Пока же на дорогу положат временное покрытие, - отметил Мирхан Бердигалиев. - В мае возникала такая же проблема, тогда дорогу открыли, потому что мы уточняли информацию, кто перекрыл дорогу и по какому праву. Выяснилось, что земля на законных основаниях принадлежит предпринимателю, есть договор купли-продажи, поэтому его действия законны.
Напомним, такая же проблема у жителей возникла в мае этого года. Тогда предприниматель перегородил
дорогу плитами. Однако жителям удалось добиться того, чтобы дорогу для проезда все-таки открыли.
