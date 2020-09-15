Теперь жителям микрорайона Северный 2 приходится ходить по другой дороге, что создает им значительные неудобства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители микрорайона Уральска пожаловались на предпринимателя, который перегородил им дорогу плитами Жители микрорайона Северный 2, который находится в районе рынка "Ел Ырысы", говорят, что оказались в безвыходном положении из-за предпринимателя, который перегородил им дорогу. По их словам, эта была единственная дорога, по которой они водили детей в школу, ездили на работу. Теперь к ним не могут заехать экстренные службы, а сами они вынуждены ездить в объезд через рынок "Ашык жол". – Я живу здесь с 2003 года. В нашем микрорайоне насчитывается около 50 частных домов, все мы ездили по этой дороге. Но вот уже 3-4 месяца как некий предприниматель начал строить здесь базу, и у нас возник конфликт из-за этой дороги. По ней мы водим детей в школу и в детский сад, ездим сами, по этой дороге к нам заезжают скорая, пожарная. Бизнесмен взял и перегородил ее нам, на каких основаниях он это сделал -  мы не знаем. В мае этого года была такая же ситуация, но тогда мы смогли отстоять эту дорогу, нам ее открыли, приезжали сотрудники полиции, городского акимата. Но в прошлый четверг проезд снова закрыли. Даже коммунальные службы не могут проехать, мусорные контейнеры полные, - говорит житель микрорайона Самат Сулейменов. Кроме этого, жители утверждают, что не раз говорили о своей проблеме сотрудникам городского акимата. – Каждый раз нам обещают решить этот вопрос, но никаких результатов нет. У меня пять внуков, которых нужно водить в школу и в детский сад. Эта дорога была единственной удобной и более-менее облагороженной. Скоро начнутся дожди, слякоть, а там и морозы. Мы вынуждены ходить в обход, а это не маленькое расстояние, - говорит жительница микрорайона Кунсулу Мергалиева. Куратор мониторинговой группы при ЖКХ Данияр Байжанов отметил, что накануне на место уже приезжали сотрудники полиции и составили протокол. – Вчера сюда приезжали участковые инспекторы полиции, они составили протокол, дело передали в административную полицию. В данном случае, я думаю, что дорогу перекрыли незаконно. Как минимум таким образом дорогу перекрывать нельзя, жителей нужно было предупредить заранее. Кому все-таки принадлежит дорога - предстоит выяснить нашим специалистам, - рассказал Данияр Байжанов. Однако руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск Мирхан Бердигалиев сообщил, что эта дорога является собственностью бизнесмена. – Эта улица является заездом в промышленную базу. Она не является сквозным проездом. Чуть выше в сторону рынка "Ел Ырысы" есть дорога по ул. Северная, по которой жители могут свободно ездить. Сотрудники отдела ЖКХ внесут в план эту дорогу, чтобы в будущем отремонтировать ее. Пока же на дорогу положат временное покрытие, - отметил Мирхан Бердигалиев. - В мае возникала такая же проблема, тогда дорогу открыли, потому что мы уточняли информацию, кто перекрыл дорогу и по какому праву. Выяснилось, что земля на законных основаниях принадлежит предпринимателю, есть договор купли-продажи, поэтому его действия законны. Напомним, такая же проблема у жителей возникла в мае этого года. Тогда предприниматель перегородил дорогу плитами. Однако жителям удалось добиться того, чтобы дорогу для проезда все-таки открыли. Жители микрорайона Уральска пожаловались на предпринимателя, который перегородил им дорогу плитами Жители микрорайона Уральска пожаловались на предпринимателя, который перегородил им дорогу плитами Жители микрорайона Уральска пожаловались на предпринимателя, который перегородил им дорогу плитами Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА