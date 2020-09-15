Иллюстративное фото из архива "МГ" - Бесплатная вакцинация проводится детям старше шести месяцев, беременным женщинам, медицинским работникам и пациентам с хроническими заболеваниями, находящимся на учете в диспансере, пожилым людям старше 60 лет. Со своей стороны, учреждения могут подать заявку на платную вакцинацию через местные поликлиники. Препарат производится в России. «Гриппол +» мы используем с прошлого года. В прошлом году в области было проведено 30 тысяч доз вакцин, в этом году прибыло еще 60 тысяч. Вакцина содержит только общие антигены гриппа A (H3N2), A (H1N1) и B, поэтому ее можно получать без всяких опасений, - рассказала заместитель главного врача городской поликлиники №1 Айнагуль Шаумова. Отметим, что врач посоветовала сразу же обращаться в местную поликлинику при появлении первых симптомов гриппа, таких как боль в горле, слабость, чихание, повышение температуры тела. Именно в холодное время года повышается риск распространения вирусных инфекций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.