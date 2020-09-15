120 призывников отправятся служить в пограничную службу, 300 - в воинские части вооруженных сих, остальные будут служить в рядах национальной гвардии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" В областном акимате прошло совещание по итогам весеннего и начала осеннего призыва на воинскую службу, в котором принял участие заместитель акима ЗКО Серик Егизбаев. Акиматам города и районов области были даны поручения по контролю данного направления, активной разъяснительной работы с населением.