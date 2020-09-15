Новые автомобили скорой помощи будут на балансе поликлиник города. Они оснащены всем необходимым, в том числе и аппаратами ИВЛ. Медики говорят, что благодаря таким автомобилям можно спасти не одну человеческую жизнь. По словам директора поликлиники №1 Светланы Ермеккалиевой, при лечебном учреждении с 2011 года начала работать неотложная помощь. Но на круглосуточные дежурства они перешли три года назад. - С началом пандемии чувствовалась нехватка машин и оборудования. Но все равно мы преодолели все трудности и сейчас должны быть готовы ко второй волне коронавирусной инфекции. Благодаря министерству здравоохранения, акимату ЗКО и облздраву, компания «Samruk-KazynaTrust» подарила нам такую машину, которая снабжена носилками, которые с легкостью можно собрать, 12-канальным ЭКГ-аппаратом, ИВЛ-аппаратом. То есть теперь нам гораздо легче доставить пациента до любого стационара или провизорного отделения, по пути оказывая ему необходимую помощь, - рассказала Светлана Ермеккалиева. Кроме того, директор поликлиники №1 отметила, что их учреждение обслуживает 70 тысяч жителей ЗКО. Также в область поступили четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 30 кислородных концентраторов, 60 пульсоксиметров. Заместитель управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова пояснила, что своевременная помощь поступила не только в ЗКО, но и в другие области. - Все это оборудование стало хорошим подкреплением для нашей больницы в борьбе с коронавирусом. Надеемся, что общими усилиями мы сможем подготовиться ко второй волне, о которой сейчас многие говорят. Кроме того, эти аппараты помогают нашим пациентам справляться с другими заболеваниями, - отметил директор областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.