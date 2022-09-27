Хлеб по 1500 тенге, вода - 700: казахстанцы третьи сутки не могут попасть в страну из-за очередей на границе
Во всём виноваты таксисты, которые перевозят людей через границу за семь тысяч рублей. Жители Уральска просят властей вмешаться в ситуацию, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Пограничный пост "Маштаково" в Самарской области РФ
Очереди на казахстанско-российской границе возникли после объявления в России частичной мобилизации. Тысячи россиян покидают страну. Немалая часть прибывает в Казахстан, и большая часть в ЗКО, с которой у РФ самая длинная сухопутная граница.
Люди говорят о километровых пробках.
Буквально недавно в редакцию «МГ» смог дозвониться житель Уральска по имени Александр, который рассказал, что уже четвёртые сутки он вместе с семьей находится в очереди на границе.
- В субботу, 24 сентября, мы подъехали к посту «Маштаково». Ну как к посту, к очереди. За всё это время доехали до спуска к посту и всё, встали. Уже двое суток очередь практически не продвигается. Едут только фуры, их пропускают. Получается, мы - казахстанцы - не можем к себе вернуться. Мы с детьми, и таких как мы много. Мы все собирались и ходили к пограничникам, но проблема не решается. И по большому счёту, проблему создают таксисты. Он подсаживают здесь людей, проезжают с ними через границу и возвращаются к тому же месту, с которого отъезжали. Потому что, видите ли, ему там держат место «коллеги» по цеху. И это продолжается по кругу. За пересечение границы таксисты берут по 6-7 тысяч рублей с человека (57 тысяч тенге), - рассказывает Александр.
На 17:00 по времени Уральска очередь на посту «Маштаково» растянулась на 45-50 километров.
По словам мужчины, еда у всех на исходе. Предприимчивые «коммерсанты» уже открыли здесь бизнес, который, правда, не всем по карману.
- Буханка хлеба 200 рублей (1 500 тенге), а бутылка литровой воды - 700 тенге. Это ужас какой-то. Неужели нельзя навести порядок? Казахстанские пограничники же могут не пускать какое-то время этих таксистов или пусть власти и силовики договорятся пропускать казахстанцев вне очереди, - говорит Александр.
Кстати, о том, чтобы пропускать граждан РК вне очереди, требуют уже не в первый раз. Так, вчера, 24 сентября, с таким требованием в соцсетях выступила жительница Аксая.
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