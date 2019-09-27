Для того, чтобы 12-летний Султан мог сидеть, ходить и говорить, ему требуется курс лечения, на который у мамы денег нет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У 12-летнего Султана несколько диагнозов: ДЦП, микроцефалия, спастический тетрапарез, симптоматическая эпилепсия. Мама воспитывает его одна, папа Султана ушел, когда мальчику исполнился год. Материально он им не помогает. Алтынай, как может, старается вылечить сына. Два раза она возила его на лечение на лечении в г.Истиким Новосибирской области Российской Федерации. Метод лечения заключался в подсадке собственных клеток. - После двух курсов лечения у нас есть улучшения - практически не стало судорог, хотя раньше были каждый день - это очень большой прогресс, ведь именно они убивают клетки мозга. Кроме того, Султан стал реагировать на речь, - рассказала мама мальчика Алтынай. - Однако врачи в этой клинике так же, как и наши врачи, говорят, сто Султану нужно снимать спастику мышц. Я нашла клинику в Ташкенте. Врач из этой клиники сказал, что нам нужно туда приехать, он проведет осмотр и назначит лечение. Я разговаривала с женщиной, которая возила туда своего ребенка. Она сказала, что им помогло это лечение. Я хочу, чтобы мой сын начал сидеть, говорить и ходить! Лечение вместе с перелетом обойдется семье в 400 тысяч тенге. Однако таких денег у Алтынай нет. Она с ребенком живет съемной на квартире, которая стоит 45 тысяч тенге в месяц, не считая комуслуг. Сейчас с ними живет подруга Алтынай, которая оплачивает 20 тысяч тенге. - Летом я плачу 27 тысяч, а зимой 33 тысячи, это вместе с комуслугами. Также я получаю пособие по инвалидности на ребенка и в августе мне начислили АСП - 26 тысяч тенге. Султан ходит в детский сад Шапагат, но на работу я выйти не могу, он очень часто болеет, с ним сидеть некому. Родители мои живут в поселке. Всего на лечение и перелет нужно 400 тысяч тенге. Мы должны выехать из Уральска 8 октября. С билетами нам обещали помочь волонтеры, сейчас нам необходимо собрать 245 тысяч тенге. Я прошу помочь мне со сбором. Я не в силах одна собрать такую сумму. Если кто-то может помочь, я буду очень благодарна. Я всего лишь хочу, чтобы мой ребенок был здоров. Я не впервые обращаюсь к людям, хочется сказать огромное спасибо всем, кто помог мне в прошлый раз, - говорит Алтынай. Все, кто желает оказать Султану помощь, может перевести деньги по следующим реквизитам: Kaspi GОLD 5169 4931 5179 4024 Halyk 4390 8722 0007 6299 С мамой мальчика Алтынай можно связаться по номеру: 87071617950 Напомним, впервые мама Султана обратилась в редакцию "МГ" в сентябре 2018 года. Тогда казахстанцы помогли собрать семье 1,5 млн тенге, и мама с мальчиком поехали на первый курс лечения. Второй курс лечения мальчик проходил весной 2019 года. Деньги также помогли собрать неравнодушные люди. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    