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Бизнес-новости

Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»

Опытные специалисты компании выполняют под ключ универсальные дизайны интерьеров квартир, домов, а также ресторанов, кафе, баров, отелей, театров и других зданий. Зачастую, многие владельцы домов и квартир находятся в поиске дизайнерских решений для своего жилья. Ведь хочется создать вокруг себя гармоничную, красивую и уютную обстановку. А сейчас столько различных направлений по декору интерьеров, что порой затрудняешься в правильном выборе. Особенно это сложно сделать человеку, малосведущему в дизайне. Также можно сказать и о вопросах проектирования интерьеров ресторанов, театров и кинотеатро
gorod
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Опытные специалисты компании выполняют под ключ универсальные дизайны интерьеров квартир, домов, а также ресторанов, кафе, баров, отелей, театров и других зданий.
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Зачастую, многие владельцы домов и квартир находятся в поиске дизайнерских решений для своего жилья. Ведь хочется создать вокруг себя гармоничную, красивую и уютную обстановку. А сейчас столько различных направлений по декору интерьеров, что порой затрудняешься в правильном выборе. Особенно это сложно сделать человеку, малосведущему в дизайне. Также можно сказать и о вопросах проектирования интерьеров ресторанов, театров и кинотеатров, лаунж-баров, отелей и других коммерческих и некоммерческих помещений.
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Если вам хочется иметь индивидуальный дизайн своего жилья или коммерческого помещения, обратитесь за помощью в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты».
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
- Наша дружная команда состоит из дизайнеров с большим опытом работы и творческим подходом к делу. Мы занимаемся архитектурным проектированием и разработкой дизайна любых интерьеров под ключ, включая отделочные работы, подборку мебели, освещения, декора и всего необходимого, - рассказал директор студии Дамир Батыргалиев.
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
По словам руководителя студии, к каждому к клиенту осуществляется индивидуальный подход. При работе дизайнеры учитывают вкусы и предпочтения клиентов. Специалисты также предлагают свои проекты, варьируя или смешивая различные стили, от классики или неоклассики до авангарда. Кроме того, используются инновационные технологии. Следует также отметить, что при студии преподаются курсы дизайнеров на коммерческой основе.
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Помимо прочего, компания реализует приборы интерьерного и уличного освещения от мировых производителей.
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
- Мы предлагаем люстры и светильники известных в мире немецких брендов Maytoni и Freya под различные интерьерные стили, более трех тысяч моделей. Некоторые модели есть в наличии, другие можно заказать по каталогам. Вся продукция соответствует европейским стандартам качества и имеет сертификат. Также у нас можно приобрести приборы уличного освещения и различные комплектующие: лампочки, выключатели, аксессуары и другие, - продолжил директор студии.
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Люстры и другие товары можно приобрести за наличный и безналичный расчет, а также в рассрочку и кредит. Срок доставки -12 дней. Доставка и установка бесплатно.
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Хотите сделать интерьер своего дома стильным и комфортным? Обратитесь в студию дизайна и архитектуры «Проект мечты»
Предоставляется также гарантия и сервисное обслуживание по ремонту мелких поломок сроком на три года. Мы находимся: г. Уральск, ул. Шолохова, 13, 2 этаж; ул. Нур, 5/1. Тел.: 8 707 770 28 08. @Proektmechty @Lyustra_v_dom @Lyustra_v_dom2 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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