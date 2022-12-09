- Согласно договору, предприниматель, выигравший тендер, должен содержать остановочные павильоны: обеспечивать чистоту, порядок, ремонт, нести расходы по подключению их к электросетям. При этом бизнесмену разрешено размещать рекламные материалы, отсюда и получать доход, - пояснил Нурлыбек Муханбеткалиев.На вопрос, почему не оставить остановки на балансе ЖКХ, он ответил, что это нагрузка на бюджет. Напомним, недавно уральцы пожаловались на состояние остановок за 10 миллионов тенге. Они отметили, что павильоны находятся в ненадлежащем состоянии. Однако в ЖКХ сообщили, что все замечания будут устранены предпринимателем в ближайшее время. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Хозяев для 26 остановок ищут в Уральске
Остановочные павильоны установили в 2017 и 2018 годы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Как рассказал главный специалист отдела ЖКХ ПТ и АД Нурлыбек Муханбеткалиев рассказал, что в Уральске 26 остановок хотят передать в доверительное управление и уже объявлен лот на электронной торговой площадке. Результаты тендера определятся 22 декабря. До этого времени предприниматель обязан внести гарантийный взнос в размере 1,3 млн тенге. К слову, это не те четыре тёплые остановки. Речь идёт об остановках, которые установили в 2017 и 2018 годах. - Согласно договору, предприниматель, выиграв