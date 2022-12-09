Хозяев для 26 остановок ищут в Уральске

Остановочные павильоны установили в 2017 и 2018 годы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Как рассказал главный специалист отдела ЖКХ ПТ и АД Нурлыбек Муханбеткалиев рассказал, что в Уральске 26 остановок хотят передать в доверительное управление и уже объявлен лот на электронной торговой площадке. Результаты тендера определятся 22 декабря. До этого времени предприниматель обязан внести гарантийный взнос в размере 1,3 млн тенге. К слову, это не те четыре тёплые остановки. Речь идёт об остановках, которые установили в 2017 и 2018 годах. - Согласно договору, предприниматель, выиграв