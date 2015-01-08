Худшие госорганы назвали в палате предпринимателей Атырауской области
Палата предпринимателей Атырауской области по итогам ушедшего года составила рейтинг взаимодействия госорганов с предпринимателями региона, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».Результаты были подведены на основании всех обращений, поступивших в региональную палату от бизнесменов за 2014 год, и по итогам общественного мониторинга, проведенного путем привлечения общественного объединения «Союз предпринимателей и работодателей Атырауской области».
- По результатам проведенной работы, палата предпринимателей Атырауской области выделила три показателя взаимодействия госорганов с предпринимателями. Первый – это госорганы, создающие наибольшие препоны развитию бизнеса. Второй – бездействующие госорганы, то есть госорганы, от которых палатой не были получены ответы на соответствующие запросы с целью защиты прав и интересов предпринимателей. И третий показатель – это госорганы, которые плодотворно сотрудничают в плане защиты прав и интересов субъектов бизнеса, - сказал директор региональной структуры НПП Асылбек ДЖАКИЕВ.
В список госорганов, создающих наибольшие препоны развитию бизнеса, попали городские отделы архитектуры и градостроительства, и земельных отношений. В частности, из более чем 100 обращений, поступившихв палату от предпринимателей области за ушедший год, свыше 60 процентов являются жалобами на деятельность, точнее, бездеятельность данных государственных органов. Такие же результаты выявлены по итогам общественного мониторинга. В рамках мониторинга, проведенного по 30 видам государственных услуг, были опрошены 684 субъекта предпринимательства. Из них 62 процента опрошенных отмечали проблемы в вопросах земельных отношений. Системными проблемами в сфере земельных отношений являются: долгое рассмотрение заявлений о предоставлении либо об изменении целевого назначения земельного участка (от 2 месяцев до 2-х лет), высокая стоимость услуг за подготовку землеустроительного проекта. В сфере строительства системными проблемами являются: долгий срок утверждения эскизных проектов (от 2 месяцев до 4 лет), отказы в выдаче лицензии в связи с неполнотой представленных документов, ввод в эксплуатацию объекта.
- В список бездействующих госорганов попали антимонопольная инспекция по Атырауской области и департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Атырауской области. В частности, запросы палаты предпринимателей Атырауской области в вышеназванные госорганы с просьбой оказать содействие решению проблем предпринимателей с монополистами зачастую оставались без ответа, в результате чего палата предпринимателей самостоятельно решала возникающие вопросы непосредственно с руководством предприятий – монополистов, - пояснил Асылбек ДЖАКИЕВ.
В списке госорганов, плодотворно сотрудничающих с палатой предпринимателей Атырауской области в плане защиты прав и интересов субъектов бизнеса, - департамент государственных доходов по Атырауской области. Все обращения от предпринимателей, связанные с деятельностью данного госоргана, решались своевременно и в пользу предпринимателей.
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