По его словам, сотрудники антикоррупционной службы знают о его невиновности, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Сегодня, 26 сентября, в специализированном межрайонном уголовном суде предоставили последнее слово руководителю отдела строительства города Уральск Арману Уксукбаеву
и его предполагаемому пособнику Александру Нагметову. Чиновник обвиняется в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере - 134 миллиона тенге из ранее оговоренных 170 миллионов тенге.
Судебное следствие длилось почти четыре месяца. Во время прений прокурор Анастасия Семлиди попросила суд
признать Армана Уксукбаева виновным и назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы и пожизненно запретить ему занимать должности на государственной службе. По мнению гособвинителя, Александру Нагметову также следует назначить наказание связанное с лишением свободы сроком на 10 лет.
В своём последнем слове Арман Уксукбаев обратил внимание суда на то, что в деле нет прямых доказательств его вины, а всё потому, что он ни у кого не требовал взяток.
– Это моя последняя возможность сказать, что я не виновен. Всё происходило за моей спиной и об этом знают только два человека - Александр Нагметов и Алибек Нургалиев (потерпевший - прим. автора) и оба эти человека сказали, что я не причастен к этому преступлению. Нагметов заявил, что прикрывался моим именем, чтобы вытащить свои деньги и деньги Ислама (брат Нагметова - прим. автора), которые прикарманил Нургалиев. Сам Нургалиев подтвердил, что я у него взятку не требовал, ничего у него не вымогал, ему не звонил и с ним не встречался. Тому доказательство то, что за мной следили и прослушивали мои разговоры ровно 12 дней. Более того, нет встреч и разговоров с Александром и Исламом Нагметовыми. Я не посылал Александра пособником, а всего лишь просил завершить стройку. Нургалиев тоже знает, что я не причастен, - заявил Арман Уксукбаев.
По его словам, Алибек Нургалиев придумал историю со взяткой, чтобы скрыть своё воровство, так как перечислял большие деньги на счета фирм, которые были зарегистрированы на членов его семьи.
– Антикоррупционная служба всеми силами ухватилась за меня только из-за моей должности. Я больше чем уверен, что борцы с коррупцией прекрасно знают о моей невинности. Они круглые сутки слушали меня, а после задержания мой телефон остался у них, там тоже ничего не нашли. Я надеюсь на справедливый суд. После задержания следователь сказал мне: «Арман, давай не будем про 130 миллионов тенге. Сознайся, что эти 3,5 миллиона тенге, которые у тебя нашли, что это взятка». Я отказался, ведь это были деньги за мой трактор. Он сказал: «Тогда ты будешь сидеть, Арман». Но как я могу сознаться, если я невиновен? Прошу справедливо решить дело и не осудить меня за то, чего я не совершал. У меня всё, - заключил Арман Уксукбаев.
Александр Нагметов в своём последнем слове тоже попросил суд оправдать его, заявив, что требовал у Нургалиева лишь свои деньги.
– Я разговаривал с Нургалиевым на повышенных тонах, потому что он по-другому не понимал. Я грубо с ним разговаривал и требовал вернуть долги Ислама и мои. Надеюсь, вы правильно расцените наши действия. Наша вина не была доказана. Прошу принять во внимание, что у меня есть трое несовершеннолетних детей и мою болезнь, - сказал Александр Нагметов.
Приговор по этому делу судья Асланбек Дюсингалиев огласит 26 сентября.
С чего все начиналось?
Согласно обвинительному акту
, в 2020 году отдел строительства и ТОО «Байлы» заключили договор о строительстве двух девятиэтажных домов в посёлке Зачаганск на общую сумму 2,2 миллиарда тенге. При этом ТОО «Байлы» являлось формальным генеральным подрядчиком, так как основным исполнителем строительства было ТОО «Шалкар пром холдинг». Для исполнения договоров ТОО «Байлы» заключило субподрядные договоры с ТОО «Шалкар пром холдинг» в лице директора Нургалиева на строительство многоэтажных домов на общую сумму 841 миллион тенге. По версии обвинения, за получение вышеуказанного объёма строительно-монтажных работ, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и дальнейшее покровительство Арман Уксукбаев потребовал у Нургалиева взятку в особо крупном размере, а именно 170 миллионов тенге.
Ранее суд допросил супругу Нургалиева Мейрамгуль Суюншалиеву
, которая рассказала, что на ее мужа оказывалось давление, руководителя управления госдоходов ЗКО Бибигуль Ниеткалиеву,
которая пояснила, как проводился тендер на определение подрядчика и директора ТОО «Байлы» Талгата Исабекова
, который заявил, что счетами их генподрядчика руководитель субподрядчик в лице Алибека Нургалиева, а все бухгалтерские дела вела его супруга. Позже выяснилось, что Нургалиев привлек к строительству свою «бригаду строителей»
в лице супруги, тещи и сестры жены и регулярно перечислял на их счета немалые средства.
В июле суд приступил к допросу самого Армана Уксукбаева
, который сразу же обозначил, что взятку он не получал, с гражданским иском в 130 миллионов тенге не согласен и надеется на объективное и справедливое решение суда. Он заявил, что не стал во время следствия давать показания, так как не доверял борцам с коррупцией, а дело рассматривалось не достаточно тщательно.