– Он однозначно не сказал, какие именно у него ко мне претензии. Мы с клиентом пришли на беседу в комиссию по этике, его начали спрашивать о его недовольстве. Конкретно он ничего не сказал, но я всё же ему объяснила, что готова сесть за стол переговоров и даже выполнить дополнительную работу. В тот день у меня было заседание в уголовном суде и я уехала, а на следующий день выяснилось, что он всё-таки написал на меня жалобу. Член комиссии по этике спросила у моего клиента, так мне она голосовым потом отправила: «Что вы хотите, как вы хотите», а он ей якобы ответил, что хочет лишить меня лицензии и вернуть свои деньги. На следующий день назначили заседание комиссии по этике, при этом я даже не ознакомилась с жалобой клиента. Ведь я так и не поняла причины его недовольства. Далее мне скинули объяснение к жалобе на казахском языке, хотя мой клиент говорит на русском и дело его мы вели на русском языке. С горем пополам я получила эту жалобу, оказалось, она была написана месяц назад, - говорит Елена Акатова.

– Мне до обеда скинули жалобу, а после обеда уже назначили заседание. Есть ещё другие процессы, я не успела. Оказалось, что заседание всё же перенесли, а мне даже не сказали о времени. Решение направили в президиум при коллегии адвокатов. На первом заседании президиума оказалось, что я отказалась приходить на заседание комиссии по этике, давать объяснительную, обвинила коллег в том, что клиент написал на меня жалобу. Всё это было неправдой, и я тоже написала жалобу. Заседание отложили на 15 июня, в этот день я отмечала юбилей, у меня были гости, заказан был ресторан, а в 17:00 поставили заседание президиума. Я подозреваю, что это было сделано специально, но позвонила Калиеву (председатель коллегии адвокатов ЗКО - прим. автора) и попросила отложить. Он согласился, но спустя несколько дней всё же провели это заседание без меня. В моих действия усмотрели признаки дисциплинарного проступка, - возмущается Елена Акатова.

–Членство в коллегии - это обязательное условия для моей деятельности. Если я не буду состоять в адвокатуре, то не смогу работать, защищать клиентов. У меня очень много подзащитных и получится, что я их бросаю. Я подозреваю, что это дело рук определённых людей, что меня заказали и кому-то выгодно исключить меня и коллегии. В своём исковом заявлении я всё это указывала, никого не стесняюсь, это моя судьба, это моя жизнь. Считаю, что решение комиссии не законное, вынесено с грубейшими нарушениями Закона. Со мной поступили жестоко, у меня ранее не было ни одного замечания или выговора. Я работаю честно, - говорит Елена Акатова.

– Ранее никогда и никого в истории из нашей коллегии не исключали. Даже не исключали тех, кто совершал преступления и был в отношении адвокатов вынесен приговор суда, были уголовные дела возбуждены в отношении адвокатов по делам, например, взятки, или причинении тяжкого вреда. Адвокаты продолжали работать. Я не имела ранее ни замечаний, ни выговоров, ни строгих выговоров никогда, от суда не имела частных определений, нарушений в моей работе никогда и никем не было установлено. А сейчас меня мои же коллеги пытаются исключить из членства нашей адвокатуры по сфабрикованным материалам , - заключила Елена Акатова.

– Она начала конфликтовать. В состав комиссии входят не только адвокаты, но и общественники, и судьи в отставке. У меня нет к ней личных неприязненных чувств, она состояла в коллегии, работала. У нас были нормальные отношения, - пояснил Ерлан Калиев.

– Во-первых, меня лишили права на примирение и сразу дело передали судье Айнуре Кенжебековой. Во-вторых, меня лишили подготовки по делу, я не смогла дополнить материалы дела. В-третьих, первое судебное заседание провели без меня. О чём суд разговаривал с ответчиком в моё отсутствие? Как будто дело сфабриковано, я верила суду, доверяла и своим клиентам всегда говорила, что суд принимает верное решение. В данном случае я разочарована, все заседания комиссии и даже суды проходят без меня, - сказала Елена Акатова во время судебного заседания.

Член коллегии адвокатов ЗКО Елена Акатова говорит, что всё началось в апреле этого года. Тогда ей позвонил член комиссии по этике и сказала, что её клиент хочет написать жалобу на адвоката. Елена в тот же день созвонилась со своим клиентом, который сказал, что недоволен исходом по своему делу и решил писать жалобу на всех, в том числе и на Акатову.По словам адвоката, она попросила отложить заседание комиссии по этике, так как не успела ознакомиться с жалобой, перевести её и написать объяснительную.Не согласившись с таким решением коллег, Елена Акатова обратилась в суд и попросила запретить ЗКОФ «Коллегия адвокатов» на время судебных разбирательств принимать какие-либо решение. Однако решение об исключении Елены Акатовой из коллегии всё же приняли, несмотря на то, что нет решения суда.Адвокат подозревает, что её хотят исключить из адвокатуры, так как у некоторых членов коллегии есть к ней личное неприязненное отношение, в том числе со стороны председателя коллегии адвокатов Калиева. Елена Акатова - первая, кого исключают из коллегии, ранее случаев, когда к адвокату применяли такое строгое наказание по жалобе клиента, зарегистрировано не было.Между тем Ерлан Калиев заявил, что прокомментировать решение дисциплинарной комиссии он не может, но подчеркнул, что они обратились в комиссию, так как Елена Акатова отказывалась писать объяснительную по поводу жалобы своего клиента.Сегодня, 7 октября, в суде №2 состоялось второе, как оказалось, судебное заседание. О том, что первое заседание прошло, не знала ни Акатова, ни её представители. Ранее она заявляла отвод судье Айнуре Кенжебековой, так как уже не доверяет ей.Сдаваться Елена Акатова не собирается и намерена обжаловать решения комиссии по этике, дисциплинарной комиссии и решение об исключении её из коллегии адвокатов ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.