- Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодёжные и другие общественные организации, - сказал президент.

- И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений. Важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством. Как глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда Об этом глава государства сказал на встрече с общественностью Павлодарской области.Он поблагодарил всех за предложения и поддержку стратегического курса. Но, по словам главы государства, будет правильным, если он пойдёт на выборы не от какой-то конкретной организации, а от «широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ».Стоит отметить, что сейчас в ЦИК документы подали кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев и кандидат от союза «Аманат» Мейрам Кажыкен.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.