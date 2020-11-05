Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 ноября, в областном акимате состоялось совещание по водообеспечению Уральска. Как рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев, в 2020 году был выполнен текущий ремонт водопроводных сетей на 124 млн тенге, по замене канализационных сетей - на 126 млн тенге, по замене насосных агрегатов на КНС на - 57,7 млн тенге. – Все работы выполнены в полном объеме. Сверхнормативные потери предприятия составили 1,5 млн кубометров воды. На сегодняшний день созданы пять групп, которые работают в поселке Зачаганск. Мы установили пять новых счетчиков, и сейчас мы конкретно знаем, сколько воды уходит на Зачаганск. Наши сотрудники обошли 2008 абонентов, большинство из которых - жители частного сектора. В свое время мы давали разрешение на установку приборов учета не в колодцах, а в домах. Так как это самые опасные участки когда по дороге от точки врезки до прибора учета могли сделать левые врезки для полива огородов. Мы установили один такой факт, нашли хищение, оштрафовали его на 1,7 млн тенге. Там была незаконная врезка без прибора учета, юридическое лицо воду использовало для котельной и для огорода. Нарушения нашли еще в четырех частных домах, - рассказал Каиргали Имашев. Большое количество потерь - в 1,5 млн кубометров - руководство предприятия связывает с "левыми" врезками, которые делаются по пути от колодца до прибора учета. – С целью профилактики использования воды не в питьевых целях и определению превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в сточных водах потребителей наши сотрудники проверили 70 автомоек, 37 саун, 84 объекта общепита и 27 промышленных предприятий. В автомойках и ресторанах выявлены такие нарушения, как отсутствие нефтеуловителей и жироуловителей, - заключил Каиргали Имашев. Глава региона Гали Искалиев возмутился тем, что сверхнормативные потери предприятия составило 1,5 млн кубометров воды. – 1,5 млн кубометров потерь - это очень много. Год назад мы говорили об этом, до сих пор нет порядка. Я не говорю свести на ноль потери, но 20% сверхнормативных потерь - это не нормально. У нас в городе получается нет контроля расхода воды. Все потери спишутся на аварии. Плохо, что вы за год не смогли разобраться в этой проблеме. Тарифы у нас невысокие, и я против повышения тарифа на воду, пока вы не наведете порядок внутри города. По водоснабжению и водоотведению проблем в городе быть не должно. Работа по водосбережению неудовлетворительная, то, что потери списываются на аварии, которых не было, говорит о том, что на водоканале нет учета. Очень нехорошая ситуация сложилась внутри компании, мы не для этого забирали предприятие в коммунальную собственность, чтобы ситуация оставалась без изменений, - отметил Гали Искалиев.