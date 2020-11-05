Такое предложение прозвучало сегодня, 5 ноября, на заседании оперштаба при акимате ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Санврач ЗКО предложил установить блокпосты на въезде в Уральск и приостановить движение автобусов по выходным На заседании оперштаба при акимате ЗКО, главный санврач Мухамгали Арыспаев предложил с 9 ноября на территории области вести карантин на 14 дней с усилением ограничительных карантинных мер. Он  предложил: 1. Установить на въезде в Уральск по периметру блокпосты. 2. Установить санитарные посты в населенных пунктах ЗКО, где ежедневный прирост заболевания составит более 10 случаев. 3. Запретить допуск в аэропорт и железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц, пропускать на территорию только тех, у кого есть билеты. 5. Лицам старше 65 лет рекомендовать не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев для приобретения продуктов и лекарств. 6. При проведении похорон не допускать скопления людей более 20 человек, должны быть только близкие родственники с сохранением социальной дистанции не менее 2 метров. 7. Объектам общественного питания разрешить работать в будние дни в прежнем  режиме, в выходные дни осуществлять только доставку без приема посетителей. 8. Приостановить работу общественного транспорта в выходные дни. Также он предложил ограничить время работы фитнес центров, оздоровительных объектов, спортивно-тренажерных залов, бассейнов, салонов красоты, парикмахерских. Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, как можно запретить людям провожать уезжающих, ведь они не просто туда приходят, а с тем, чтобы помочь. На что, Мухамгали Арыспаев ответил, можно ограничить провожающих до одного человека. По мнению заместителя начальника ДП ЗКО Жанболта Жаншина, если установить блокпосты на въезде в Уральск, тем самым можно резко увеличить поток приезжающих. Все приедут разом закупать продукты на рынок. На заседании оперштаба ЗКО решили рассмотреть предложения главного санитарного врача ЗКО и позже сообщить о принятом решении. Напомним, 4 ноября вышло новое постановление санврача Уральска Мадениета Танауова, согласно которому, с 7 ноября на территории города будет ограничено движение автотранспорта с 23.00 до 6.00.  