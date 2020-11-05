При этом уральцы должны оставить уведомление на сайте STOPCOVID.KZ. о поездке не ранее, чем за два часа до выезда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
4 ноября вышло новое постановление
об ограничении передвижения автотранспорта с 23.00 до 6.00 за исключением скорой помощи, аварийных служб, специальных органов, организаций, отвечающих за жизнеобеспечение города Уральск (коммунальных служб).
К слову, физическим и юридическим лицам в случае необходимости передвижения на автотранспорте с 23.00 до 06.00 по иным уважительным причинам необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ и оставить уведомление, также можно оставить заявку, позвонив на 109.
Ограничение на передвижение автотранспорта на территории Уральска начнет действовать только с 7 ноября.
Как рассказала заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Уральск Роза Хасенова, такие меры обусловлены тем, что жители ЗКО продолжают проводить торжественные мероприятия, свадьбы, садака, где скапливается огромное количество людей. Об этом неоднократно информировали население, однако нарушения имеют место быть.
- В наше управление поступают материалы о нарушениях, причем неоднократно. Люди оплачивают штрафы и продолжают организовывать праздники. В связи с тем что нарушения не прекращаются, вышло постановление об ограничении на передвижение автотранспорта с 23.00 до 6.00, - пояснила Роза Хасенова. - В настоящее время шесть материалов находится в суде на рассмотрении (по организации праздников в ресторане - прим. автора).
Стоит отметить, что данное нарушение физлица могут быть оштрафованы на 30 МРП (1 МРП - 2778 тенге).
По словам заместителя руководителя управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО Петра Лежникова, чтобы выехать после 23.00, достаточно лишь оставить уведомление на сайте STOPCOVID.KZ.
- То есть одобрение на передвижение люди будут получать автоматически, после прохождения регистрации на сайте. Также люди могут удостовериться и проверить сами, получили ли они разрешение в данный момент с помощью ИИН. Для каждой поездки нужна новая регистрация. Смысл в том, что речь идет о поездке в случае острой необходимости. Я не думаю, что она должна возникать каждый день, - сказал Петр Лежников.
Также он пояснил, что летом, когда действовал подобный запрет на передвижение, бывали случаи, когда люди звонили днем и просили разрешение, чтобы выехать после 23.00.
- То есть человек днем знает, что у него будет экстренная ситуация вечером. Получается как-то нелогично. Заявка будет действительна только в течение двух часов. Получить ее можно не ранее, чем за два часа до поездки. Однако получение разрешения не означает, что вы подали заявку и можете кататься всю ночь. Кроме этого, обязательно нужно указывать маршрут движения, то есть откуда вы едете и куда. Как показала практика, никаких проблем при регистрации не возникает. То же самое касается юридических лиц, если ваша компания оказывает услуги круглосуточно, организация должна подать заявку один раз со списком сотрудников, только раньше ее рассматривали, а сейчас она будет носить уведомительный характер, - заверил заместитель руководителя управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО.
К слову, никаких ограничений на передвижение уральцев пешком - нет.
Роза Хасенова сказала, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в области не из лучших, отмечается рост заболевших КВИ, темп прироста за сутки составляет 0,4%.
- Сейчас работает мониторинговая группа, и если выявляется скопление людей в автобусах, собирается материал для привлечения к административной ответственности. В случае переполненности автобуса к ответственности привлекается водитель, - заверила заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Уральск. - Что касается такси, то пассажиры не должны регистрировать свое передвижение на такси. При этом водитель такси должен пройти регистрацию на сайте и иметь при себе путевой лист.
Фото Медета МЕДРЕСОВА