Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 5 ноября, в региональной службе коммуникации состоялся брифинг, где заместитель руководителя управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев рассказал, что строительство пристройки к Областной многопрофильной больнице обойдется в 329 миллионов тенге. - Из них в этом году было выделено 229 миллионов тенге. Как только будет выделена вся сумма, объект достроят. Началось строительство в августе, планируется завершить до конца года. На данный момент ведутся отделочные работы, обустройство. Подрядчиком является ТОО "СПС", - пояснил Нуркен Молдашев. Со слов заместителя руководителя управления строительства ЗКО, пристройка необходима для оказания экстренной помощи пациентам, поступающим в травматологическое отделение. - Объект будет полностью оснащен необходимым медицинским оборудованием. На данный момент создано 33 временных рабочих места, еще до конца строительства будет создано 24 временных рабочих места. После завершения строительства и сдачи в эксплуатацию, будет создано 25 постоянных рабочих мест, - отметил он. Также на брифинге стало известно, что строительство быстровозводимой модульной больницы завершится в конце ноября этого года. - На данный момент там было создано 359 рабочих мест. После сдачи будет открыто 381 постоянное рабочее место, - сказал Нуркен Молдашев. Стоит отметить, что также в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительству поликлиники на 200 мест в селе Федоровка Теректинского района. При выделении бюджетных средств объект планируется начать строить в следующем году.