ДТП произошло 5 ноября в 00.10 в поселке Сайхин Бокейординского района. В пресс-службе департамента полиции по ЗКО рассказали, что 22-летний водитель автомашины марки Audi-80 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с асфальтоукладчиком марки Super-1600-2, за рулем которого находился 26-летний мужчина. К слову, водитель легковушки в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения средней степени. – В результате ДТП 25-летний пассажир автомашины марки Audi-80 от полученных травм скончался на месте, водитель легковушки с многочисленными травмами госпитализирован в Бокейординскую районную больницу, - сообщили в полиции. Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Как выяснилось позже, в легковой машине находились сотрудники пограничной службы КНБ РК. Эти данные подтвердил аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов. – Действительно, есть такая информация, что в машине находились сотрудники пограничной службы КНБ РК. Однако что они делали, откуда ехали и как случилось ДТП - я не знаю. Пограничники нам не подчиняются и никакой информации не предоставляют, - сообщил аким района.