Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 4 ноября в 15.50 на 118 километре автодороги Чапаево-Жангала, недалеко от поселка Жолкудык. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 35-летний водитель автомашины марки ВАЗ-21010 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки ВАЗ-2108. – С различными травмами в Жангалинскую районную больницу были доставлены оба водителя, а также двое детей трех и шести лет, которые находились в автомашине ВАЗ-21010. К сожалению, трехлетний ребенок от полученных телесных повреждений скончался в больнице, - сообщили в полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".