Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства по ЗКО Денис Умашев, в области завершилась уборка зерновых культур. Так, в 2020 году крестьяне собрали 260 тысяч тонн зерна, что на 18 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя. – Уборка масличных культур еще не окончена. На сегодняшний день с уборочной площади 116,2 тысяч гектаров собрано 58 тысяч тонн масличных культур. Завершилась уборка картофеля и овощебахчевых культур. Крестьянам удалось собрать более 57 тысяч тонн картофеля, более 46 тысяч тонн овощных культур, более 24 тысяч тонн бахчевых культур, - рассказал Денис Умашев. По словам заместителя руководителя, к началу уборочных работ сельхозтехника была подготовлена и полностью участвовала в осенне-полевых работах. Уборкой урожая занимались около пяти тысяч тракторов, 939 зерноуборочных комбайна и другой сельскохозяйственной техники. – На уборочные и осенне-полевые работы выделено 11 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива, по цене 167 тенге за литр. В области имеется восемь лицензированных хлебоприемных предприятий, все элеваторы и хлебопекарные предприятия соответствуют квалификационным требованиям. Общая емкость зернохранилищ составляет 514,8 тысяч тонн. В настоящее время на элеваторах области находится на хранении всего 151,1 тысяч тонн зерна, что составляет 29% от общей емкости. Уборочные работы масличных культур продолжаются, - добавил Денис Умашев.