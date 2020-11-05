В управлении строительства Атырауской области объяснили, почему было приостановлено строительство школы в селе Жанаталап, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители села Атырауской области обеспокоены строительством школы, которое длится 1,5 года Как сообщили в управлении строительства Атырауской области, жители села Жанаталап выразили обеспокоенность по поводу приостановки строительства школы-интерната на 300 мест, работы на которой начались в июне прошлого года. - Вопрос финансирования данного объекта решится до конца этого года, а начало строительно-монтажных работ запланировано в начале 2021 года. Строительство школы-интерната полностью завершится в следующем году и будет сдан в эксплуатацию. Временная приостановка работ связана с необходимостью пересмотра бюджетных расходов. В соответствии с этим, временно прекращено финансирование строительства школы-интерната, осуществляемого за счет бюджетных средств, - пояснили в управлении строительства Атырауской области. Фото предоставлено центральной службой коммуникации Атырауской области