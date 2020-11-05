В редакцию "МГ" обратились возмущенные жители дома №133 по улице Аманжолова. По их словам, на территории их двора начали устанавливать торговый киоск. – Киоск установили близко к дому. Предприниматель говорит, что выкупил землю. По сути, нам этот киоск не нужен, у нас и так во дворе очень много торговых точек. Почему не спрашивают мнение жителей? - возмущается председатель КСК "Светомир" Евгения Зимонина. Как рассказал первый заместитель председателя правления СПК "Акжайык" Артур Доскалиев, такие земельные участки выделяются по программе "100 торговых мест" по принципу аукциона. Главная цель этой программы - создание бизнеса. Любой желающий может участвовать в ней и открыть свою торговую точку, либо точку по оказанию услуг. – Первоначальная стоимость участка на аукционе составляет 75 тысяч тенге. Мы заключаем договор доверительного управления этим участком сроком на 5-7 лет. Предприниматель берет на себя обязательство установить киоск и осуществлять свою предпринимательскую деятельность, создать рабочие места, обеспечивать жителей близлежащих домов свежей продукцией или оказывать те или иные услуги. Бывают случаи, когда среди жителей возникают разногласия по этому поводу, потому что люди привыкли к этой территории. Возле дома №133 по улице Аманжолова предприниматель установил киоск общественного питания. Ни акимат, ни СПК "Акжайык" никаких гарантий не дает, будет ли киоск работать в дальнейшем. Предприниматель открывает его на свой страх и риск, все зависит от него самого, - рассказал Артур Доскалиев. Стоит отметить, что предприниматель должен облагораживать территорию, поддерживать чистоту и порядок. – Киоск - это временная конструкция, и если будут какие-либо нарушения со стороны бизнесмена, либо он посчитает, что точка не выгодна, в любое время он может убрать его. Конструкция не долговечная, - отметил Артур Доскалиев. Стоит отметить, что по программе "100 торговых мест" в городе установлено 38 киосков.