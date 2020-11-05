Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, 4 ноября в стране выявлено 494 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, в стране подтверждено 114 235 случаев. Если 3 ноября в ЗКО было зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, то за последние сутки еще 29 человек заразились опасной инфекцией. Общее количество заболевших в области составило 7093 человека. – На данный момент лечение от COVID-19 продолжают получать 5223 человека, среди которых 340 детей. 148 казахстанцев находятся в тяжелом состоянии, состояние 25 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, 26 человек находятся на аппаратах ИВЛ. 4 ноября зарегистрировано 209 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и один летальный случая, - сообщили в МВК РК. Таким образом, с 1 августа в стране выявили 38 490 случаев пневмонии с признаками COVID-19, 406 казахстанцев умерли, выздоровели - 28 963.