Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области задержали 35-летнего гражданина Грузии. - Мужчина с декабря 2012 года разыскивался грузинской полицией за мошенничество, при этом ему была избрана мера пресечения в виде ареста. Примечательно, что в мае 2017 года Тбилисский суд приговорил его к 7 годам лишения свободы заочно, - рассказали в ведомстве. Стоит отметить, что в настоящее время иностранец водворён в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции.