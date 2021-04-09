Яйца подорожали в ЗКО на 12,9%

Такой рост цены на яйца был зафиксирован с начала этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" И.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева рассказала, что по сравнению с началом 2021 года зафиксирован рост цен по 10 позициям. Однако на некоторые товары, по ее словам, наблюдается снижение цены. - Основными причинами роста цен являются удорожание производственного и кормового сырья в том числе завозимых из других стран. В частности, повышение цены на подсолнечное масло произошло из-за роста цен на сы