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Социум

Яйца подорожали в ЗКО на 12,9%

Такой рост цены на яйца был зафиксирован с начала этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" И.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева рассказала, что по сравнению с началом 2021 года зафиксирован рост цен по 10 позициям. Однако на некоторые товары, по ее словам, наблюдается снижение цены. - Основными причинами роста цен являются удорожание производственного и кормового сырья в том числе завозимых из других стран. В частности, повышение цены на подсолнечное масло произошло из-за роста цен на сы
Дана Рахметова
Яйца подорожали в ЗКО на 12,9%
Такой рост цены на яйца был зафиксирован с начала этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уральцы возмущены ростом цен на яйца
Уральцы возмущены ростом цен на яйца
Фото из архива "МГ" И.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева рассказала, что по сравнению с началом 2021 года зафиксирован рост цен по 10 позициям.
Яйца подорожали в ЗКО на 13%
Яйца подорожали в ЗКО на 13%
Однако на некоторые товары, по ее словам, наблюдается снижение цены.
Яйца подорожали в ЗКО на 13%
Яйца подорожали в ЗКО на 13%
- Основными причинами роста цен являются удорожание производственного и кормового сырья в том числе завозимых из других стран. В частности, повышение цены на подсолнечное масло произошло из-за роста цен на сырье – подсолнух. Так как у нас в регионе в 2020 году был плохой урожай подсолнуха и в связи с пандемией, соседними странами, была проведена работа по пополнению своих запасов. Также РФ была введена экспортная пошлина на данный товар, что повлияло на импортную цену сырья, - сообщила Жанна Беккалиева. По словам и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, повышение цены на яйца обусловлено ростом цен на корма и сырье у поставщиков, также повлияла ситуация с птичьим гриппом, зафиксированным в ряде областей республики. Рост цен на корма составил 25-35%, с 50-60 тысяч тенге до 85-95 тысяч тенге в зависимости от вида. Рост цен на овощную продукцию обусловлен сезонным характером. - 15 марта проведена комиссия по принятию предельных цен на масло подсолнечное, на сегодня цена устанавливается в размере 624 тенге за литр. Для принятия оперативных мер и недопущения ценового сговора между торговыми сетями и товаропроизводителями ведется совместная работа с Департаментом по защите и регулированию конкуренции. В настоящее время антимонопольным органом ведется анализ торговых сетей по выявлению нарушений антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушении будет начато расследование, - отметила Жанна Беккалиева. Также она рассказала, что в рамках стабилизации и фиксации цен на социально значимые продовольственные товары по области подписано более 157 меморандумов с товаропроизводителями, торговыми сетями и оптовыми поставщиками. В частности, с крупными сетями "Дина", "Жангир хан", "Лидер", "Суровский" и другие. Также подписали меморандум крупные товаропроизводители и оптовые поставщики – Желаевское КХП, "Кублей", "Жайык-Ет", "Береке", ТОО «Шанс» (оптовый поставщик). - В целях доступности товаров для населения, и реализации механизма «от поля до прилавка» местными исполнительными органами реализуется проект социальных мини-маркетов «Ел Ырысы». Данные мини-маркеты предоставляются  товаропроизводителям для реализации своей продукции населению без посредников. На сегодня установлено 15 мини-маркетов (10 работают, по 5 проводятся конкурсные процедуры по передаче арендаторам). Планируется до конца года установка еще 10 мини-маркетов площадью по 40 кв. м. Стоит отметить что с начала пандемии (март 2020 года) стоимость аренды на данные мини-маркеты снижена на 75% - до 17 500 тенге в месяц, - заключила Жанна Беккалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
рост цен продукты яйца

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