Yandex Qazaqstan добавил в Карты возможность избегать лестницы и резкие подъёмы на пути

Yandex Qazaqstan обновил в Картах навигацию для пешеходов и велосипедистов. Теперь пользователи в Казахстане могут выбирать более легкие маршруты, чтобы встретить меньше лестниц и крутых подъемов на пути. За деталями маршрута можно следить даже на заблокированном экране, а вибрация перед нужным поворотом поможет меньше отвлекаться на телефон.Яндекс Карты анализируют перепады высот, количество лестниц с пандусами и предлагают пользователю настроить маршрут под его требования. Например, сделать его комфортнее — с минимальным количеством подъемов. Также при построении маршрута можно включить опци

Yandex Qazaqstan обновил в Картах навигацию для пешеходов и велосипедистов. Теперь пользователи в Казахстане могут выбирать более легкие маршруты, чтобы встретить меньше лестниц и крутых подъемов на пути. За деталями маршрута можно следить даже на заблокированном экране, а вибрация перед нужным поворотом поможет меньше отвлекаться на телефон.

Яндекс Карты анализируют перепады высот, количество лестниц с пандусами и предлагают пользователю настроить маршрут под его требования. Например, сделать его комфортнее — с минимальным количеством подъемов. Также при построении маршрута можно включить опцию «Избегать лестниц»: тогда приложение предложит альтернативный путь без них, а если это невозможно — то с учетом лестниц с пандусами.

В пути пользователи смогут меньше смотреть в телефон и экономить заряд — детали маршрута доступны даже на заблокированном экране в режиме Live Activity для iOS или в виджете для Android. Также приложение будет вибрацией предупреждать пользователя о приближении к нужному повороту.

Новые опции уже доступны в Яндекс Картах для Android и iOS. Чтобы ими воспользоваться, нужно обновить приложение до последней версии или скачать его в Google Play Market или App Store.