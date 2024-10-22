Yandex Qazaqstan Яндекс Карты қолданбасына баспалдақтар мен тік өрлерді айналып өту мүмкіндігін қосты

Yandex Qazaqstan Карты қолданбасында жаяу жүргіншілер мен велосипедшілерге арналған навигацияны жаңартты. Енді Қазақстандағы пайдаланушылар жолдарында баспалдақтар мен тік өрлер азырақ кездесу үшін аса жеңіл бағыттарды таңдай алады. Бағыттың егжей-тегжейлілігін бұғатталған экранда да бақылауға болады, ал діріл қажет бұрылысқа дейін телефонға қайта-қайта алаңдай бермеуге көмектеседі.
Яндекс Карты қолданбасы биіктіктің алмасуы мен пандустары бар баспалдақтардың санын талдап, пайдаланушыға бағытты өз талаптарына сәйкес икемдеуге ұсынады. Мысалы, оны ыңғайлы ету — дөңес жерлердің аз болуы. Сонымен бірге бағытты құру кезінде «Баспалдақтардан аулақ жұру» опциясын қосуға болады: сол кезде қолданба баспалдағы жоқ балама жолды ұсынады, ал егер ол мүмкін болмаса, пандустары бар баспалдақтарды ескереді.
Пайдаланушылар жол бойы телефонға аз қарап, зарядты үнемдей алады — бағыт туралы мәліметтер iOS үшін Live Activity режимінде немесе Android үшін виджетте бұғатталған экранда да қолжетімді болады. Сонымен қатар қолданба пайдаланушыға оның қажетті бұрылысқа жақындап қалғанын дірілмен ескертетін болады.
Қазір жаңа опциялар Android және iOS үшін Яндекс Карты қолданбасында қолжетімді. Оларды пайдалану үшін қолданбаны соңғы нұсқаға дейін жаңарту немесе оны Google Play Market немесе App Store арқылы жүктеп алу қажет.